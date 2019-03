L'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano analizza la possibile squalifica di Cristiano Ronaldo in Champions League: ​"L'articolo 15 del Codice Disciplinare dell'Uefa prevede una squalifica automatica di una giornata in caso di insulti verso altri giocatori o chiunque sia presente al match o di atteggiamenti provocatori nei confronti degli spettatori. La multa è ritenuta una pena accessoria ma non alternativa alla squalifica. Ronaldo non potrà giocare l'andata di Champions contro l'Ajax a meno di non voler trasformare il regolamento (e la campagna "Respect") in un gigantesco rotolo di carta igenica e perdere il match con la politica 0-1."