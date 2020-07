Mai come in queste “calde” giornate di luglio, l’utilizzo o meno del Video Assistent Freenon solo in Italia ma anche nel resto del panorama calcistico europeo. Questo strumento che avrebbe dovuto sedare i conflitti in materia di decisioni arbitrali ed essere di supporto al direttore di gara, sta invece suscitando reazioni opposte, perché spesso e volentieri viene meno l’obiettività da parte di chi esce sconfitto nell’accettare o ammettere la superiorità dell’avversario per evitare di dare un dispiacere ai tifosi e a tutto l’ambiente. Spostandoci in Spagna,di quattro punti sulla seconda in classifica, gli eterni rivali del Barcellona. Non sono mancate anche in quest’occasione, che a detta del Barça non sarebbe il primo dalla ripresa del campionato, soprattutto in termini di penalty concessi.: con 9 realizzazioni su 9 è davanti di tre al Barcellona e dietro di una lunghezza a squadre come Athletic e Maiorca che su dieci tentativi, ne hanno sbagliati due., che con sette rigori trasformati su sette tentativi (6 in Liga, 1 in Champions League) è sempre più indispensabile per la vittoria di quel titolo che in casa Madrid manca da 3 anni.quarto centro negli ultimi cinque turni con 10 marcature in campionato (record) per un totale di 12 nell’intero arco della stagione., quasi la metà del Barcellona, secondo a quota 36. Difensore “goleador”, l’ex Siviglia oltre che essere arrivato a 97 centri in carriera, negli ultimi anni grazie alla premura di Zidane nel costruire un centrocampo solido e un reparto difensivo curato nei minimi dettagli,, nonché pilastro del “Madridismo” moderno.: con 13 vittorie e soli 4 pareggi fra il “Santiago Bernabeu” e 'L'Estadio Alfredo Di Stéfano' al centro sportivo di Valdebabas (dove i Blancos giocano i match interni dopo il lockdown), il campo di casa del Real Madrid è diventare un fortino difficile da espugnare con. Imbattibilità che si riflette anche nei big match disputatisi fra andata e ritorno contro Atletico Madrid e Barcellona, in cui le “Merengues” hanno avuto la meglio in casa e pareggiato in trasferta con entrambe. Nel “Clasico” in particolare, il successo casalingo del Real mancava dal 3 a 1 del 25 Ottobre 2014, a testimoniare la difficoltà di affermarsi coi rivali catalani negli scontri diretti in campionato, nonostante il periodo d’oro delle 4 Champions League vinte in 5 anni. Il Barcellona dal canto suo, alle prese con le grane interne di Arthur e Griezmann, tramite il suo presidente Josep Maria Bartomeu si mostra contrariato riguardo ai recenti arbitraggi che a detta sua hanno palesemente favorito i “Blancos”, infiammando ancora di più questo finale di campionato., top scorer della rosa in questa stagione con 17 marcature in Liga dietro al solito Messi. La “Pulga” comanda la classifica cannonieri con 22 reti ma, sembrando per nulla distratto dalle vicende giudiziarie che lo riguardano accusato di un ricatto nei confronti del suo ex compagno di squadra Valbuena, con la minaccia della diffusione di un “sextape”. Da segnalare per quanto riguarda il nove madridista, una bellissima doppietta al Valencia con due gol splendidi e un delizioso assist di tacco per Casemiro nella vittoria esterna di misura sull’Espanyol per 0 a 1. Con un calendario favorevole e una striscia di sette vittorie consecutive dalla ripresa del campionato, i, con buona pace dei suoi detrattori e di chi spera in un suo calo di rendimento.