L'influencer spagnola Nadia Jemez, figlia dell'ex calciatore ed attuale allenatore Paco, ha condiviso in alcune storie la sua poca considerazione di Gerard Piqué. L'influencer ha raccontato su TikTok della sua disavventura con l'ex difensore.



"Una volta ero con lui in macchina e gli è sembrato molto bello saltare tutti i semafori sulla Diagonal (una delle strade principali di Barcellona, ndr). Perché? Beh, non lo so, perché gli è sembrato giusto. È entrato a 100 chilometri all'ora in un parcheggio e l'uomo che lavorava lì gli ha detto: ‘Guarda, non puoi entrare nel parcheggio così'. Lui ha risposto in maniera sprezzante: ‘Sì, ok, fantastico. Comprati un amico'. Non è una persona che mi ispira fiducia. Credo sia stata la prima e l'ultima volta che ho visto questa persona. Volevo davvero raccontarlo". Piqué non ha ancora risposto.



