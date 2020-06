. È da poco iniziato il secondo tempo di Torino-Udinese quando il ginocchio destro di Rolandorimane bloccato sul terreno di gioco dello stadio Olimpico. Rotazione innaturale, subito l'urlo e le lacrime. Paura per la rottura del crociato, che si trasforma in certezza al termine degli esami strumentali: “Rolando Mandragora ha riportato, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati oggi, la. Il giocatore sarà sottoposto ad una visita specialistica a Roma, presso la clinica Villa Stuart, con il professor Mariani per definire l’iter terapeutico”, questo il comunicato della società friulana oggi. Quello che il comunicato non dice anche per scaramanzia è che la lesione è “solo” (per così dire) parziale, non è quindi da dare per scontato il fatto che Mandragora debba ricorrere a un intervento chirurgico.– Un infortunio grave che non ci voleva, anche perché il centrocampista ha già vissuto nonostante la giovane età un calvario lunghissimo proprio poco dopo aver firmato il primo trasferimento alla Juventus. E ora la storia sembra ripetersi. Perché, che la società bianconera aveva già comunicato di voler esercitare sia all'entourage del giocatore che all'Udinese.Il riacquisto di Mandragora rientra nei parametri di quelle operazioni che possono slittare al 31 agosto, la Juve quindi potrà comunque inserire questa spesa nel prossimo bilancio.Il resto poi si vedrà.