Come riportato dal Mirror, in Inghilterra la polizia farà visita a mille abitazioni in un'operazione di repressione dello streaming televisivo pirata, con il famigerato "pezzotto". Le persone a rischio sono state identificate in un'importante indagine penale in corso (in passato già due persone sono state condannate a 16 mesi di reclusione per lo streaming pirata).