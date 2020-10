Sfruttare il calciomercato per scopi sociali. E' quanto ha fatto la Roma, che anche in questa sessione di mercato ha presentato l'iniziativa Missing Kids di Roma Cares. In occasione di ogni ufficialità di un nuovo acquisto, infatti, il club giallorosso ha pubblicato sui propri canali social le foto di bambini i ragazzi scomparsi, indicando il luogo, la data dell'ultima apparizione e un numero di telefono da contattare. L'ultimo risultato è stato il ritrovamento di una ragazza 17enne, italiana, scomparsa dal 7 agosto e inserita nel video che annunciava Chris Smalling. Si tratta del settimo ritrovamento, grazie a video che hanno avuto in totale 2 milioni di visualizzazioni.



COMMOZIONE - "Per un giorno abbiamo messo da parte tutte le rivalità" racconta Paul Rogers, Chief Strategy Officer della Roma, al Corriere della Sera. "La reazione della comunità dei social è stata incredibile, abbiamo raggiunto oltre 100 milioni di persone. Penso che ogni giocatore che è apparso in un nostro video abbia compreso e abbracciato il concetto. Se dovessi scegliere due giocatori che sono andati oltre la semplice comparsa nei video, però, direi Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan, che hanno offerto il loro tempo per pubblicizzare ulteriormente la campagna. Chris è incredibilmente emozionato per quello che è successo, così come lo è sua madre. Non avevano mai visto niente di simile prima e l’aver svolto anche un piccolo ruolo nell’aiutare un minore a essere ritrovato lo ha toccato profondamente come padre".