Man City might already have their Ederson successor in James Trafford (2002) #U21Europic.twitter.com/VsDUX9Ynhr — Football Report (@FootballReprt) June 30, 2023

Che il portiere del futuro delcondivida il nome con lo stadio degli acerrimi rivali dello United è quantomeno buffo: da una parte Old Trafford, il teatro dei Sogni, dall'altra, che di Old non ha nulla visto che è undalle prospettive sconfinate. Portiere in prestito al Bolton in terza divisione inglese nell'ultima stagione e mezza ma di proprietà del City dal 2021,che ha appena staccato il pass per le semifinali dell'Europeo in Romania e Georgia, udite udite,Repubblica Ceca (o Cechia), Israele, Germania nella fase a gironi, Portogallo nei quarti di finale:e comunque di occasioni create da parte degli avversari, tutte sventate o dalla difesa guidata dall'ottimo Colwill, o dai riflessi del ragazzo di Cockermouth cresciuto nel Carlisle United prima di passare al City. Cole, suo compagno di club e di Nazionale, non ha dubbi: "E' così difficile superarlo: quando l'ho conosciuto nell'Under 12, tutti lo guardavamo straniti chiedendoci chi fosse, ma col passare del tempo lo facevamo esclamando wow! Anche quando eravamo ragazzini,".Non si dica che gli manca la sicurezza nei propri mezzi: "Se fosse necessario,". Un palcoscenico che è stato calcato da, portiere brasiliano di cui Trafford è l'erede designato; non solo per età, ma anche per lo stile di gioco: il giovane numero 1 infatti, si avventura fuori dall'area anche a costo di prendersi qualche rischio e vede benissimo il gioco. Guardiola prende appunti, la prossima stagione potrebbe essere quella buona per un prestito in Premier League, con il neopromosso Burnley o il Nottingham Forest in cerca di un portiere.Proprio nel Forest ha giocato nel 2021-22 Dean, portiere di riserva del Manchester United che è nato a Whitehaven, a pochi minuti da Cockermouth e che. Nel frattempo, sulla strada del giovane James c'è di nuovo Israele, già battuto 2-0 nella fase a gironi: 180 minuti separano l'Inghilterra da un trionfo che, se ottenuto senza subire neppure un gol, proietterebbe Trafford nella storia.