Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter è a un passo dall'accordo con il Sochaux per l'acquisto del centrocampista classe 2002 Lucien Agoumé, ribattezzato in patria 'il nuovo Pogba". Per lui l'Inter è pronta a pagare un'indennizzo di circa 4-5 milioni per ripagare i premi di valorizzazione al club francese.