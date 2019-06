Il mercato dell’Inter procede sotto le indicazioni di Antonio Conte, che ha individuato in Valentino Lazaro il giusto rinforzo per la corsia di destra. Per il tecnico salentino, Il classe ‘96 è il profilo ideale per interpretare al meglio il ruolo a tutta fascia nel 3-5-2 che è ormai il suo marchio di fabbrica. Ausilio e Marotta sono al lavoro per accontentare sia le richiesta del calciatore che quelle dell’Hertha Berlino. La richiesta del club austriaco è di 25 milioni di euro, i nerazzurri provano a chiudere a 20 più bonus.



ACCELERATA - Intanto l’agente del calciatore, Max Hagmayr, è atteso in Italia nei prossimi giorni. Sarà la giusta occasione per incontrare i dirigenti dell’Inter è accelerare verso la chiusura di una trattativa nata sotto indicazione di Antonio Conte, che del calciatore apprezza sia la qualità che la bravura nell’interpretare più ruoli. Tra l’Inter e Lazaro che già una bozza di accordo è il club nerazzurri spera di riuscire a chiudere i giochi già nei prossimi giorni, per evitare pericolosi inserimenti a sorpresa di squadre estere che hanno manifestato all’agente di Lazaro particolare interesse.