L’Inter ha mosso i propri passi formulando la nuova offerta al rialzo: Marotta ha rilanciato fino a 15 milioni di euro per Dzeko. Una cifra di mercato onesta per il valore del calciatore, addirittura alta se si pensa che tra sei mesi il centravanti bosniaco sarà libero di accordarsi gratis con chi ritiene opportuno. Insomma, adesso siamo davvero lontani dai fatti che presentava Petrachi in conferenza stampa, quando nel giorno della sua presentazione spiegava con aria autoritaria che a lui non piace essere preso per il collo. L’assegno da 15 milioni di euro presentato dai nerazzurri non solo cancella quelle parole ma pone la Roma in una situazione scomoda nei confronti dello stesso calciatore, finora rimasto in silenzio, in attesa di una proposta congrua.



STRENUA RESISTENZA - L’ex Wolfsburg è stato chiarissimo, vuole andare via perché crede di aver dato tutto a Roma e alla Roma. Con l’Inter ha raggiunto l’accordo da tempo e non ha alcuna intenzione di rimangiarsi la parola, specie dopo questo ulteriore sforzo economico della società di viale della Liberazione. Ragionamenti che la Roma non segue, soprattutto perché ad oggi non ha ancora trovato il sostituto di Dzeko e non è sicura di riuscire a farlo in tempi breviì. Da qui la strenua resistenza dei giallorossi, che continuano a chiedere 20 milioni, non un euro in meno.



DUE PESI DUE MISURE - Richieste che a lungo andare potrebbero indispettire Dzeko, che qualche settimana fa, da Fiumicino, ha visto partire El Shaarawy per 16 milioni di euro. Stephan El Shaarawy, classe 1992, sei anni più giovane del bosniaco, appartenente alla classe 1986. Due pesi e due misure, potrebbe essere questa la sensazione del centravanti, che di sicuro in questo momento esclude a priori la via del rinnovo, in questi giorni paventata da fonti vicine al club. L’ex Wolfsburg ha tutte le intenzioni di cercare altrove nuovi stimoli e se la Roma non dovesse concederglielo adesso, lo farà l’anno prossimo, ma a zero, con la conseguente possibilità di chiedere un ingaggio più elevato.



LA MOSSA DI DZEKO - L’Inter nel frattempo aspetta, con una riserva di pazienza inattesa, affiorata sicuramente per via della grande volontà espressa dalla squadra nella tournée cinese. Ma questo non cambia i fatti e le esigenze: Conte chiede con forza due attaccanti e l’Inter, che rischia seriamente di perdere Lukaku, non vuole rinunciare anche a Dzeko. Per questo motivo i nerazzurri adesso attendono una mossa da parte del calciatore, una presa di posizione, un muro contro muro che solo il bosniaco può scatenare andando a bussare in sede. Dopo il rilancio di Marotta la trattativa rischia di vivere una nuova, lunga, fase di stallo. Adesso il gioco passa nelle mani di Edin Dzeko.