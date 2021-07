All'inizio della prossima settimanariabbraccerà, finalmente, tutti i nazionali che ancora oggi stanno godendo degli ultimi giorni di vacanza. Il neo-allenatoreavrà a disposizione l'intera rosa per dare il via al forcing finale della preparazione atletica in vista della prossima stagione, ma la prima settimana di agosto sarà importante per il club nerazzurronon per essere a disposizione del tecnico alla Pinetina, ma per capire quello che potrà essere il suo futuro: quello diche, dopo il malore accusato in campo, oggi sta vivendo in tranquillità con la sua famiglia dopo l'operazione al cuore che lo ha portato all'inserimento di un mini-defibrillatore interno.sulla sua volontà di riscendere in campo ed eventualmente su quella di rimettersi in gioco., perché l'intervento subito, per le norme italiane, non permetterebbero ad Eriksen di poter ottenere l'abilitazione all'attività agonistica.. In questo caso Eriksen potrebbe, col tempo e lentamente, riottenere l'abilitazione per giocare anche in Italia, mentre in caso contrario potrebbe ottenere l'abilitazione all'estero (il caso Blind ne è un esempio), ma non nei nostri campionati. L'Inter aspetta Eriksen, con speranza e fiducia, per il bene di tutti.