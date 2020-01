Sembrava tutto fatto e invece non è ancora così. Lo scambio imbastito da Inter e Roma e che ha visto Matteo Politano arrivare nella Capitale e Leonardo Spinazzola fare il viaggio inverso verso Milano è in forte dubbio con le parti che, oggi, potrebbero ritrovarsi per cambiare le formule dell'affare.



I TEST FISICI - Se per Politano la Roma ha già dato l'ok su tutta la linea e anche le visite mediche di rito hanno confermato le buone condizioni atletiche dell'esterno ex-Sassuolo, per l'Inter non c'è ancora la certezza dello status fisico del terzino ex-Juve che, oggi, si sottoporrà a nuovi test fisici agli ordini dei preparatori atletici nerazzurri.



CAMBIANO LE FORMULE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il vero problema è rappresentato ora dalle formule dei contratti che prevedono l'l'obbligo di riscatto fissato a circa 28 milioni di euro per entrambi i giocatori. Date le difficoltà, l'Inter sta spingendo per trasformare l'obbligo di riscatto in diritto, ma la Roma infuriata si sta opponendo. In mattinata i test fisici di Spinazzola potrebbero rappresentare la svolta dell'affare.