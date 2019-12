L'Inter aspetta Vidal: Conte è impaziente, desideroso di (ri)abbracciare il guerriero con cui ha vinto 3 scudetti all'ombra della Mole. La trattativa con il Barcellona prosegue, c'è ancora distanza tra domanda e offerta, la volontà del cileno - ormai ai margini del progetto blaugrana e con la volontà di tornare all'Inter - potrebbe svolgere un ruolo fondamentale.



LE IPOTESI - Ma come giocherà l'Inter qualora arrivasse il cileno? Caratteristica del gioco di Conte, infatti, è il 3-5-2 con gli esterni larghi. Candreva, D'Ambrosio, Lazaro, Asamoah e Biraghi, in questa stagione, si sono alternati, tra corsa e spinta sulla fascia. Difficile, dunque, che uno tra Barella, Sensi e Vidal venga schierato in quella posizione. Più volte, nel corso della stagione, Conte ha ammesso di pensare al 3-4-2-1: la difesa a tre resta la base, poi ecco le due opzioni per centrocampo e attacco. Vidal al fianco di Lautaro potrebbe essere l'opzione più plausibile, anche se in fase di copertura il dilemma potrebbe riaprirsi. Conte riflette e studia l'undici che andrà alla caccia dello scudetto: in primis, però, serve l'arrivo di Arturo. L'Inter preme.