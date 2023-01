Il Milan si gode Rafael Leao, ma l'Inter lo ha avuto in mano, per ben due volte. A raccontare il retroscena è La Gazzetta dello Sport: la prima risale al 2018, i nerazzurri potevano ingaggiarlo a parametro zero dopo l'aggressione degli ultras dello Sporting ai giocatori allenati da Jorge Jesus; la seconda volta l'anno seguente, Ausilio e Baccin avevano intavolato una trattativa lampo con il Lille e avevano incassato l'ok di Marotta, non quello di Conte che si oppose poiché voleva a tutti i costi Romelu Lukaku.