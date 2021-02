IL TABELLINO

La Fiorentina è riemersa dai miasmi della oltraggiosa lotta per la salvezza, ma resta invischiata in una mediocrità senza fine. Avesse anche momentaneamente pareggiato con Bonaventura (traversa piena), dopo il primo vantaggio dell’Inter, sarebbe alla fine naufragata di fronte ad un’avversaria che si è ritrovata dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Juventus e che sente di avere tutti i numeri per vincere lo scudetto.. L’Inter, fedele all’immarcescibile 3-5-2, ha schierato la squadra titolare con la sola eccezione di Perisic per Young. La Fiorentina, invece, pur fedele ad un modulo speculare a quello nerazzurro, ha dovuto rinunciare a Milenkovic e Castrovilli (squalificati) e a Ribery (infortunato).. Prandelli è un buon allenatore, ha di certo avuto il merito di avere sottratto alla Fiorentina la paura di un’immotivata retrocessione, ha vinto a Torino con la Juve e raccolto punti importanti, ma non è più (o non è ancora) a livello di Antonio Conte, che presiede al gioco della sua squadra come il più talentuoso degli strateghi.Uno è Hakimi, un propulsore di fascia destra che sa determinare una costante superiorità numerica. L’altro è Barella, moto perpetuo con pochissime possibilità di errore. Da una loro combinazione - non erano passati nemmeno cinque minuti - è nata la prima occasione per l’Inter che Dragowski ha sventato grazie alla sua reattività.La Fiorentina, soggiogata dall’eccellenza interista, ha replicato una prima volta con Vlahovic (colpo di testa su cross di Biraghi), ma Handanovic ha respinto. Poi, trafitta da un tiro a giro di Barella, susseguente ad un calcio d’angolo (1-0 per l’Inter al 31’) la squadra viola si è fatta viva al 36’ con un tiro contro la traversa di Bonaventura (assist di Martinez Quarta) e sul prosieguo dell’azione, una conclusione di Biraghi ha costretto Handanovic ad una respinta di piede.(51’: Hakimi devasta la fascia destra e serve a Perisic un pallone da spingere solo in rete) e poco più in là sarebbe potuto arrivare anche il terzo gol (Lukaku) se Perisic non fosse partito di un’inezia in fuorigioco.Mancava mezz’ora alla fine e tutto era compiuto. Pur non riconoscendo una tranquillità palese nella gestione del doppio vantaggio, Conte, dalla tribuna, ha ordinato il cambio di Sanchez con Lautaro.. L’Inter dell’ultima mezzora è stata travolgente e solo Dragowski ha impedito prima a Perisic e poi a Gagliardini di arrotondare il punteggio. I cambi del finale hanno appesantito il tabellino, ma lasciato intonsi risultato e andamento della gara.31’ p.t. Barella (I), 7’s.t. Perisic (I)31’p.t. Sanchez (I), 7’s.t. Hakimi (I)Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti (27’s.t. Malcuit), Bonaventura, Borja Valero (1’s.t. Kouame), Amrabat, Biraghi (37’s.t. Barreca); Eysseric (28’s.t. Pulgar), Vlahovic (28’s.t. Kokorin). All.PrandelliHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (1’s.t. Gagliardini), Perisic (35’ s.t. Darmian); Sanchez (17’ s.t. Martinez), Lukaku (44’s.t. Pinamonti). All.ConteLa Penna di Roma42’ p.t. Perisic (I), 15’ s.t. Amrabat (F), 30’ s.t. Quarta (F), 36’s.t. Pulgar (F)