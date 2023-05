Ma poiché, questa sera, all’Olimpico, ci sarà una vincitrice sola, allora, l’uomo che ha portato i nerazzurri a Istanbul e che, da sfavorito, se la giocherà con il City di Guardiola.Eppure a me la Fiorentina piace, come mi piace il suo allenatore, Vincenzoche l’ha forgiata bella e funzionale, organizzata e pratica. Non gioca come Inzaghi, a partire dal sistema di gioco per arrivare all’imprevedibilità delle giocate. Non ha grandi solisti, ma interpreti devoti a formare un coro a più voci. Presi singolarmente non valgono gli avversari, ma il calcio è dimensione collettiva e il gruppo, quando diventa squadra, è superiore ad ogni individualità.e il fatto di avere guadagnato le rispettive finali europee (la Champions per Inzaghi, la Conference per Italiano) depone a favore diNon so con quanti gol, maanche dentro i 90 minuti, figurarsi se dovessero essere centoventi.Finale in scioltezza perché nessuna delle due squadre è all’ultima spiaggia. Dopo, eventualmente, ci sarà sempre l’Europa a consolare.. La Fiorentina, che non la vince dal 2001, ha meno responsabilità e doveri. Anche se, quando si arriva in finale, tutti sanno che non sono ammesse diserzioni. Il mio motto è cheMa anche se il rimpianto fosse incommensurabile, le finali vanno tutte vissute correndo a cento all’ora. E se si perde, sarà stato comunque importante arrivarci.L’Inter, pur non avendo certo gli uomini contati, va verso scelte obbligate, soprattutto a centrocampo dovee giocherannosugli esterni, davanti i titolarissimi. In difesa. Simone Inzaghi ha sceltoper la porta, anche perché questa potrebbe essere l’ultima finale dello sloveno all’Inter. Italiano ne cambia dieci rispetto alla partita di campionato con il Torino, ragione che gli garantirà freschezza sul piano fisico e vigore in quello nervoso. C’è un’incertezza per il quarto di difesa (in vantaggio su). Tre, invece, sono sicuri:. Mediana a due con, in attaccosupportato daLa curiosità è su chi muoverà di più la palla, di chi sarà l’iniziativa e come sarà avvicinata la porta avversaria. A gara in corso, lo si sa, ha più scelte Simone Inzaghi, però non me la sento di trascurare le soluzioni a disposizione di Italiano.. L’Inter difende bassa e pressa poco, quasi nulla. Tuttavia quando verticalizza fa male a tutti. La Fiorentina, al contrario, pressa alta e cerca di spezzare il possesso altrui per sviluppare l’azione.