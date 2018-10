Il gol all'ultimo minuto di Mauro Icardi vale il terzo posto in classifica, ma soprattutto un netto balzo in avanti nelle scommesse sullo scudetto. L'Inter festeggia la vittoria nel derby rimanendo in scia del Napoli, avanti a +2, e in coda alla Juventus, ora a +6 dopo il pareggio con il Genoa. Distanza ancora troppo ampia per sognare in grande, anche se sul tabellone 888sport.it arriva la promozione a pieni voti dei nerazzurri: dopo la vittoria di ieri, il sogno scudetto è passato da 26,00 a quota 18,00, anche in questo caso alle spalle di bianconeri e azzurri. La Juve va leggermente al rialzo, ma a 1,22 rimane saldamente in testa, mentre il Napoli, ora a -4 dal primo posto, passa da 6,00 a 5,50. Scivola invece la Roma, a 51,00 dopo il ko con la Spal, seguita a 61,00 dalla Lazio