. I nerazzurri inciampano a Marassi subendo la seconda sconfitta in campionato proprio nel momento peggiore.Invece l’Inter si perde nel solito melodramma autoctono sprecando il rigore del possibile vantaggio in apertura di partita e “uscendo” metaforicamente dal campo in tempo per subire l’1-2 da K.O. degli ex di turno.Quando l’Inter decide di scrivere i copioni li scrive proprio bene, su questo non c’è nulla da dire. Del possibile vantaggio abbiamo detto, maqui non si tratta di personalità ma di esperienza empirica, di statistica. Siamo caduti in un errore di valutazione simile a quello commesso da Lukaku e Lautaro l’anno scorso nella sconfitta interna con il Bologna, le partite a volte vengono decise dai dettagli e noi dobbiamo curarli meglio e prestarci maggior attenzione. MaIl copione si comincia a scrivere con l’ex ripudiato Candreva e con l’altro ex Keita che in questa stagione per vari motivi era fino ad ora rimasto a guardare. Puniti dai nostri ex come la migliore (o peggiore dipende da chi guarda) vendetta gustata fredda. Non poteva mancare il nostro gol della speranza che a 30 minuti dalla fine riapriva scenari fino a quel momento insperati.Non è sempre domenica e il mercoledì dell’Epifania ce lo ha amaramente confermato. Non si può pensare che si riesca sempre nell’impresa, se parti sotto poi recuperare non è semplice e le energie, specie su un campo bagnato e fangoso, prima o poi finiscono.Finisce a otto la serie di vittorie consecutive, proprio sul più bello, quando si poteva concretizzare il sorpasso e con la possibilità di presentarsi alle porte dei due scontri diretti con Roma e Juve più sereni e tranquilli. Ma la serenità non è cosa di casa Inter e ormai a questo ci dobbiamo rassegnare.Conte può fare affidamento sicuro sul suo trio difensivo, su Barella, Brozovic, Hakimi Lautaro e soprattutto Lukaku, può contare su forze importanti dalla panchina di sicuro affidamento come Darmian, D’Ambrosio (spesso decisivo e speriamo recuperi presto) e Sensi ma purtroppo deve sperare nella buona giornata degli altri.importante, coll portiere nerazzurro non porta punti, non salva il risultato e non da sicurezza al reparto., mentre Gagliardini è generoso e volenteroso ma a questi livelli continua a dimostrare di fare fatica. Troppi punti di domanda che forse hanno già trovato risposte non benauguranti.La partita contro la Sampdoria poteva anche essere vinta, senza distrazioni o ingenuità che oggi più che mai vanno eliminate.per capire davvero se la sconfitta di Genova è stato un incidente di percorso o un vero e reale campanello d’allarme.