Nelle ultime settimane, in seguito all'emergenza coronavirus, infatti, l'agenziaaveva declassato il bond emesso insieme alla banca d'affari Goldman Sachs da BB- a B+ inserendolo tra l'altro in CreditWatch negativo (ovvero con possibilità di ulteriore declassamento).per gli investitori scatenando però ladel club nerazzurro.L'Inter è immediatamente corsa ai ripari e ha infatti comunicato tramite Inter Media and Communication cheQuesta è stata individuata inche nella giornata di ieri ha riportato a BB- la valutazione del bond nerazzurro.Le motivazioni, si legge nel comunicato di Fitch partono principalmente "​Le prospettive stabili riflettono una adeguata posizione di liquidità su basi consolidate e, se richieste, e ulteriori protezioni di liquidità concesse agli investitori di MediaCo”.L'agenzia Fitch ha inoltre valutato ilpresentato dai nerazzurri fino al 2025 e ha evidenziato come "Il caso base di Fitch si allinea al business plan del management nerazzurro per quanto riguarda". Da quel Business Plan, tuttavia, emerge un dato importantissimo anche in chiave mercato poiché il club nerazzurro ha assicurato agli investitoriSostanzialmente il club nerazzurro dovrà generare almeno 30 milioni di euro diogni anno dalla cessione dei suoi giocatori