Era nell'aria da mesi, ora è ufficiale.conanche senel nome della modernità, per integrarsi nell’era dell’intrattenimento. Il commento del club nerazzurro al cambio di simbolo è dovuto a una decisione che. Una rivisitazione in chiave moderna, che incentra, anche se FC resta comunque nella nomenclatura originale.Le reazioni non sono state tutte entusiaste, tra chi scrive "non riconosco quel logo, che per giunta è orribile nella forma e nei colori", minacciando di non acquistare merchandising, e chi invita a non citare la storia ma il "marketing"."E' molto intuitivo, questo è lo spirito che si vuole dare alla squadra numero uno di Milano. All'estero ci chiamano così, Inter Milano. Il Milan ha vinto tanto, ma fuori dall'Italia Milano è l'Inter."- Enriconoto giornalista e tifoso nerazzurro, la pensa diversamente:. Insomma, pareri contrastanti, come si può evincere dalla gallery: voi come la pensate?@AleDigio89