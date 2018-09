Fare cassa, dopo un'estate di spese. Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha consegnato a Spalletti una squadra in grado di essere protagonista in campionato e in Europa, dove l'Inter è attesa a un girone complicato con Barcellona, Tottenham e Psv Eindhoven, nelle prossime settimane, prima di tornare sul mercato, dovrà lavorare soprattutto in uscita. Le leggi legate al fairplay finanziario obbligano a un controllo continuo dei conti, in quest'ottica entro il prossimo giugno sarà importante cedere, questa volta a titolo definitivo, con l'obiettivo di incassare almeno 40 milioni di euro.



GABIGOL - Il primo da piazzare è Gabigol. Al di là di quelle che sono le parole di rito dell'attaccante brasiliano, il quale non esclude un ritorno in nerazzurro, l'Inter non conta più su di lui e gli sta già cercando una squadra. Il 31 dicembre 2018 il suo cartellino avrà un costo residuo di 16,8 milioni, cifra sotto la quale la proprietà Suning farebbe minusvalenza, non è da escludere che il Santos chieda di prolungare il prestito fino al 30 giugno 2019 quando il costo residuo a bilancio sarà di 13,9 milioni, per poi impegnarsi sul riscatto.



JOAO MARIO - Il portoghese è rimasto, senza però disfare la valigia. Il suo addio è solo una questione di tempo, a gennaio partirà, anche se al momento è complicato capire la destinazione. L'Inter, così come per Gabigol, è pronta ad aprire al prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, visto che l'ex Sporting Lisbona il 30 giugno 2019 avrà un costo residuo a bilancio proprio di 18,1 milioni di euro.



DALBERT - Chi avrà la possibilità di far ricredere Spalletti e Ausilio è Dalbert. Pagato 20 milioni di euro più bonus solo un'estate fa, il brasiliano passato da Nizza non ha mai convinto, ma il fitto calendario e la duttilità di Asamoah potrebbero regalargli una nuova chance. Se fallirà ancora sarà ceduto. A che prezzo? Almeno 14 milioni.