L’Inter celebra il Chinese New Year 2023 con una nuova maglia speciale e una serie di iniziative per festeggiare il capodanno cinese e l'inizio dell'anno del Coniglio. Un video speciale con Alessandro Bastoni è stato realizzato ad hoc per presentare la maglia che, in edizione limitata sarà indossata dalla Prima Squadra di Simone Inzaghi in occasione di Inter-Empoli lunedì sera a San Siro.



I nomi dei giocatori sono scritti in caratteri cinesi, i numeri in colore giallo con un pattern personalizzato e ci sarà una patch dedicata sulla manica. La frase beneaugurante sulla patch contiene un gioco di parole costruito con il carattere 兔, in cinese “coniglio”.



Ecco foto e video nella nostra gallery