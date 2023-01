Bentornato a casa, Campione del Mondo!

Il Presidente Steven Zhang premia Lautaro Martínez per la vittoria della #FIFAWorldCup #ForzaInter #Qatar2022 pic.twitter.com/79birXCHOa — Inter (@Inter) January 4, 2023

In panchina dal 1' in Inter-Napoli,si è comunque preso gli applausi del Meazza dopo la vittoria delcon l'Argentina. Il club nerazzurro ha voluto omaggiarlo consegnandogli una targa celebrativa per mano del presidente