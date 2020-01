AAA attaccante cercasi.Dopo l'investimento fatto per Eriksen, Marotta e Ausilio non hanno a disposizione un grande budget, motivo per il quale è difficile pensare a un grande nome in entrata. Dopo il rallentamento della trattativa per Giroud, per il quale la Lazio ora è in netto vantaggio Prima punta molto fisica, l'algerino 31enne ha vissuto la stagione migliore nel 2015-16, con 27 gol in 33 match di campionato con lo Sporting Lisbona. In questa stagione con la maglia del Monaco ha messo a segno 7 gol in 13 partite di Ligue 1.. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'attaccante macedone 36enne, che in nerazzurro ha vinto il Triplete, al momento non è un'idea di Marotta, che cerca una prima punta.