I guantoni di Samir Handanovic sono una certezza per l'Inter, ma la dirigenza guarda al futuro: lo sloveno da solo non può bastare. Se è vero infatti che anche contro il Barcellona Handanovic è stato decisivo con le sue parate, gli anni sono già 34 e alle sue spalle Padelli (33) non offre prospettive più a lungo termine. Ecco perché i nerazzurri sono alla ricerca di un estremo difensore giovane, da affiancare ad Handanovic per la prossima stagione (lo sloveno sarà confermato come primo portiere), per crescere e prendersi poi i pali interisti: sfumato il sogno Lunin, tra l'ipotesi di riprendere Radu dal Genoa e la suggestione Cragno del Cagliari prende corpo una nuova idea.



OSSERVATO SPECIALE - Si tratta di Pierluigi Gollini, classe '95 che in questa stagione si sta giocando il posto con Berisha all'Atalanta, con 11 presenze già collezionate tra Serie A e preliminari di Europa League. I report sull'ex Verona sono positivi e la valutazione fatta dal club bergamasco è in linea con i piani dell'Inter: 15 milioni di euro, tanto serve al momento per strappare il portiere all'Atalanta. Domenica quindi l'occasione: alle 12.30 proprio Atalanta e Inter si affronteranno in campionato e, qualora Gasperini dovesse schierarlo dal 1', Gollini sarà l'osservato speciale di Spalletti e degli scout nerazzurri. Perché il presente è di Handanovic, ma il futuro deve ancora trovare i prossimi guantoni che lo difenderanno.



