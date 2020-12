È vero, la prestazione di un calciatore si misura anche mediante altri parametri, ma gli attaccanti appartengono a un mondo a parte, la loro missione è spingerla in fondo al sacco. Quella è la massima ambizione per ognuno di loro ePrima di Inter-Verona, Lautaro non ci aveva girato troppo attorno, indice di personalità, inutile raccontare bugie nel tentativo di stemperare la tensione e sgonfiare le responsabilità. Tanto la verità la conosciamo tutti.Con quelle parole Lautaro Martinez ha dato una risposta anche a Conte, che qualche settimana fa aveva chiesto proprio ai suoi giocatori di prendersi maggiori responsabilità.Una pausa abbastanza lunga per il Toro, che non è nuovo a questi periodi d’ombra. Anzi, sono molti quelli che a questo punto gli chiedono di raggiungere lo step successivo, quello della continuità e della costanza.Troppo forte per vivere di folate.Numero d’alta scuola, da centravanti vero. Una risposta arrivata in un momento delicato, in seguito alle richieste di Conte, che al gruppo aveva chiesto l’ultimo sforzo prima delle festività natalizie. Lautaro ha saputo battere un colpo quando l’Inter aveva bisogno di lui. Ha giocato con e per la squadra, con e per Lukaku.