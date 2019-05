Lele Oriali è pronto a tornare all'Inter, questa volta il traguardo è vicinissimo. In queste ore è arrivato il via libera dell'uomo che aveva vestito il nerazzurro prima da storico mediano, poi al fianco degli allenatori con José Mourinho in particolare nell'anno del Triplete. Ben 9 anni dopo, Oriali riprenderà un ruolo di congiunzione tra prima squadra e dirigenza ancora da inquadrare ufficialmente, ma che lo vedrà protagonista in prima persona al fianco di Antonio Conte, con cui ha già lavorato in Nazionale anche nella spedizione dell'Europeo 2016 poi confermato accanto a Mancini.



SCELTA DI MAROTTA - In questi giorni si procederà a definire un'intesa che sta per essere completata: ci ha lavorato in prima persona Beppe Marotta che lo ha voluto fin da dicembre scorso, più di un incontro per smuovere Oriali anche quando sembrava sicuro di rimanere in Nazionale con il Mancio. Poi, l'arrivo di Conte ha consentito di avere il via libera di Lele che attende solo di ultimare i dettagli per poi salutare la Federazione e tornare all'Inter, suo grande amore storico. Tutto procede nella direzione giusta, c'è il lavoro anche di Javier Zanetti nell'opera di convincimento per Oriali (che conosce bene) ormai sempre più spinta verso le firme. A volte ritornano, l'Inter formato Marotta-Conte prende forma anche con Oriali.