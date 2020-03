Riprendere la stagione? Per ora non c'è nulla di simile all'orizzonte, ma l’Inter sta iniziando a cautelarsi e per questo, dopo aver concesso a 7 dei suoi giocatori stranieri di lasciare l'Italia per raggiungere le proprie famiglie nei paesi d'origine, in settimana farà marcia indietro e richiamerà alla base tutti i suoi tesserati.



RITORNO E QUARANTENA - Qualche giorno prima di Pasqua, circa a metà della prossima settimana, Lukaku, Godin, Young, Moses, Eriksen, Handanovic e Brozovic, riporta la Gazzetta dello Sport, saranno richiamati in Italia per iniziare il periodo di quarantena di 14 giorni propedeutico al ri-inizio delle attività.



RIPRESA - La decisione è stata presa poiché, nonostante il clima di incertezza attorno al rientro in campo, l'Inter e Antonio Conte non vogliono correre rischi sulla "corsa" al recupero fisico con le altre squadra. Inoltre il club vuole far rientrare i calciatori a Milano anche per non correre rischi futuri: nessuno può sapere come evolverà il virus nel mondo e quindi come i singoli stati reagiranno. Per evitare poi di rischiare di trovarsi senza la possibilità di richiamarli in Italia al momento del bisogno, la decisione è stata presa con largo anticipo.