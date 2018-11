Doveva sbarcare a Roma come grande colpo, prima ancora aveva dato la sua parola all'Inter... alla fine, ha scelto il Barcellona., così come un incubo è stato per i tifosi del Barça vedere in campo l'ala brasiliana fino a questo momento. Utilizzato pochissimo da Valverde che lo ritiene tutt'altro che irrinunciabile nonostante i, Malcom ieri ha avuto una nuova chance da protagonista nei sedicesimi di Copa del Rey, contro l'onesta Cultural Leonesa, squadra di Serie C spagnola.- Ebbene,, un atteggiamento pessimo. Malcom bocciato, in sostanza.Voti durissimi e Barça che vince solo nel finale, 1-0 grazie a Lenglet che evita la figuraccia al 91esimo.: per gennaio è un'opzione impossibile essendo extracomunitario con l'Inter che ha già occupato i due slot disponibili con Lautaro Martinez e Keita Baldé,. Da quel maledetto aereo mai arrivato a Roma è iniziato il suo crollo verticale.