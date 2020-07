Contro il Napoli si è vista un'Inter cinica. Qualità spesso mancata alla squadra di Conte nel corso della stagione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ha imboccato la strada vincente. Per percorrerla fino in fondo, l’Inter dovrà essere sempre ciò che è stata ieri: cinica, concreta. Ha subito a lungo il Napoli, senza concedere troppi pericoli. E dai pericoli creati ha ottenuto il massimo, con una percentuale realizzativa da big. Avesse mostrato più spesso un cinismo del genere, la Juve non avrebbe già festeggiato lo scudetto”.