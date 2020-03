L'Inter intanto ha provato a interpretare e spiegare il post di Zhang: l'Ansa riporta come secondo fonti interne al club il messaggio sarebbe da interpretare come un appello alla Lega Calcio "per pretendere con fermezza la massima tutela della salute pubblica dell’intera comunità – tifosi che riempiranno gli stadi, calciatori, personale di servizio, media e dirigenti coinvolti – così come indicato dalle Istituzioni". Sempre secondo la fonte ascoltata dall'Ansa, "la riapertura così immediata al pubblico prospettata per lunedì scorso destava preoccupazione così come il cambiamento repentino delle posizioni prese dalla Lega Calcio e le successive intenzioni emerse relativamente alla organizzazione dei prossimi turni”.