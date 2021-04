. A poco serve, quindi, sottolineare che l’Inter fatica troppo prima di esultare, perché non è un caso che questa sia la sesta vittoria consecutiva con appena un gol di scarto. Gli scudetti si vincono così e nessuno può sollevare dubbi sul primati della squadra di Conte in generale e sul merito di quest’ultimo successo in particolare. Il punteggio, infatti, è fin troppo stretto perchéConte lascia inizialmente in panchina Hakimi e Lautaro, rilevati da Darmian e Sanchez, ma soprattutto ripresenta Sensi, che non partiva titolare dal 20 settembre contro il Benevento, al posto dello squalificato Barella.. Fermo restando il titolarissimo e intoccabile Lukaku davanti, la difesa a tre è la solita con De Vrji tra Skriniar e Bastoni a protezione del capitano Handanovic. Nessuno, però, deve fare gli straordinari perché l’Inter gioca quasi sempre nella metà del Cagliari che si presenta con lo stesso 3—5-2 dei nerazzurri, con la chiara intenzione di non concedere gli spazi per il contropiede di Lukaku e compagni.In spazi stretti l’ex Godin dirige il reparto arretrato con calma ed esperienza tra Rugani e Carboni, con il prezioso aiuto dei centrocampisti che si abbassano, perché i due esterni Zappa e Nandez e con loro i tre centrali Marin, Nainggolan e Duncan si preoccupano più di difendere che di impostare per smarcare le due punte Joao Pedro e Pavoletti.La pressione nerazzurra produce soltanto il classico fumo senza la minima traccia di arrosto e così, come spesso accade nel calcio, l’Inter rischia la beffa quando Nainggolan prova a battere con un gran tiro da fuori area Handanovic, che però non si fa sorprendere.Il tentativo è quello di migliorare il gioco sulle fasce perché Darmian e soprattutto Young faticano a liberarsi per il cross, anche se nel finale del tempo proprio Darmian si libera per il tiro, deviato ancora da un grande intervento di Vicario.Conte si affida agli stessi uomini all’inizio della ripresa, chiedendo e ottenendo però un ritmo più intenso.. E quando Vicario sembra battuto, è la traversa a respingere il colpo di testa di De Vrji.. L’azione è splendida perché Hakimi vola sulla destra e crossa al centro dove Lukaku con un tocco vellutato libera Darmian che arriva in corsa e batte finalmente Vicario. E’ un gol bellissimo e importantissimo che fa scattare Conte dalla panchina, facendolo entrare nella storia di questo straordinario campionato dell’Inter per il bacio di ringraziamento che stampa sulla guancia di Hakimi.Ritrovata la calma, Conte decide di risparmiare Sensi ed Eriksen, che hanno speso più degli altri, inserendo Gagliardini e Vecino. Poco dopo esce anche Darmian e si rivede D’Ambrosio,. Poi ci provano Nainggolan e l’ultimo arrivato Cerri, ma gli assalti tardivi del Cagliari servono soltanto per fare apprezzare di più il successo finale dell’Inter. Perché quei pugni chiusi di Conte alla fine stringono una fetta sempre più grossa di scudetto.