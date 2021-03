IL TABELLINO

e anche per questo è un successo pesantissimo., tutto questo dentro 90 minuti inespressivi sul piano tecnico. Il Toro si è difeso ripartendo con convinzione solo quando era sotto di un gol; l’Inter ha tenuto palla (70 per cento di possesso) ma. E tanta difesa (anche se di fronte alla capolista non era facile avere un pensiero ottimista) non fa bene nemmeno al Toro che ha rimediato la seconda sconfitta di fila con Nicola in panchina e ora, seppure con due partite in meno, ha il Parma a un solo punto di distacco.. Sotto questo profilo, il primo tempo del Torino è stato impeccabile. L’Inter è andata continuamente a sbattere sulla difesa granata, Lukaku non è mai arrivato al tiro e Lautaro solo una volta con una certa pericolosità. Il Toro si difendeva con tutti i suoi uomini nella propria metà campo, con Verdi in marcatura di Brozovic e col solo Sanabria libero da incombenze tattiche. Di conseguenza, alla squadra di Nicola mancava in gran parte la fase offensiva, anche se in un paio di occasioni, quando ha attaccato, lo ha fatto con ottima tecnica, ciò che invece mancava all’Inter. Risultato del primo tempo: una noia mortale.Per mettere in difficoltà il Toro, la squadra di Conte (in tribuna per squalifica) avrebbe dovuto aumentare la velocità della sua manovra, sempre molto lenta, monotona e scontata, e metterci dentro una qualità che Gagliardini, Brozovic, Barella, Perisic e Hakimi non mostravano. Sarebbe stato utile l’unico centrocampista tecnico in organico, Eriksen, rimasto in panchina anche a inizio ripresa. Nicola ha chiuso bene la parte sinistra dell’Inter, quella della costruzione di Bastoni, tant’è vero che i nerazzurri hanno cercato di produrre gioco sulla destra, sganciando Skriniar (non proprio un fine dicitore) fra Hakimi (ben controllato da Murru) e Barella (a sua volta ben marcato da Baselli).(fuori misura) e un salvataggio in piena area di Lyanco su errore di Vojvoda.Il Toro, come detto, si è visto pochissimo dalle parti di Handanovic, ma la vera occasione del primo tempo è stata dei granata. Fallo sulla destra, vicino alla propria area di rigore, di Skriniar su Sanabria,. L’Inter ha chiuso i primi 45' col 69 per cento di possesso palla, ma anche con zero tiri nello specchio della porta di Sirigu.Baselli aveva preso un colpo a fine primo tempo, ha provato a rientrare nella ripresa, ma dopo 4' ha lasciato il posto a Linetty che è andato in marcatura di Barella, senza modificare l’assetto granata. L’Inter ha continuato a tenere palla e il Toro a difendersi. Per dare qualità e brillantezza alla sua squadra, dopo 55'L’Inter continuava a non avere gioco, idee e nemmeno la solita cattiveria, per un’ora il Torino si è difeso negli ultimi 30 metri senza andare mai in affanno.Il gol sembrava lontano mille miglia da questa partita, perché ne facesse parte doveva succedere qualcosa di speciale.. Intervento sciagurato. Per Valeri nessun dubbio, rigore. E finalmente si è visto Lukaku: sinistro, spiazzato Sirigu, Inter in vantaggio nell’unico modo possibile per la partita che stava giocando. Da segnalare che quello era il primo tiro dei nerazzurri nello specchio della porta (al 61') e che l’azione del rigore era stata iniziata da un passaggio rapido e corretto di Eriksen.Nicola ha fatto due cambi che si riveleranno decisivi: Ansaldi e Zaza per Murru e Verdi. Un cross di Ansaldi ha raggiunto Zaza il cui colpo di testa è stato deviato in angolo. Dalla bandierina, il cross di Mandragora ha fatto saltare la difesa dei colossi nerazzurri: la prima conclusione di Zaza è stata respinta di piede da Handanovic,Con la squadra in chiara difficoltà di gioco, Conte ha tolto il suo incerto e lento registaA dirigere la manovra nerazzurra è andato Barella. E’ stato Sanchez, a 5' dalla fine, a mettere. Anche in quell’occasione, sull’attaccante nerazzurro era in marcatura Izzo, che non è riuscito nemmeno a saltare per contrastarlo.Torino-Inter 1-2 (primo tempo 0-0)Marcatori: 17’ s.t. Lukaku rig. (I), 25’ s.t. Sanabria (T), 40’ s.t. Lautaro Martinez (I)Assist: 40’ s.t. Sanchez (I)Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda (44’ s.t. Gojak), Lukic, Mandragora, Baselli (4’ s.t. Linetty), Murru (22’ s.t. Ansaldi); Verdi (22’ s.t. Zaza), Sanabria (44’ s.t. Belotti). All. Nicola.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (43’ s.t. Darmian), Barella, Brozovic (35’ s.t. Sanchez), Gagliardini (11’ s.t. Eriksen), Perisic (11’ s.t. Young); Lautaro Martinez (43’ s.t. Vecino), Lukaku. All. Stellini (Conte squalificato).Arbitro: Valeri di RomaAmmoniti: 8’ s.t. Gagliardini (I)