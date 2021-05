Con il pareggio dell'Atalanta sul campo del Sassuolo, l'Inter è ufficialmente campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. I nerazzurri di Antonio Conte, a quattro giornate dal termine, non possono più essere raggiunti dalle rivali, per l'Inter può partire la festa, per un titolo di campione d'Italia che mancava dalla stagione 2009-2010, quella del Triplete targato Mourinho.



