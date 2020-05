Inutile nascondere cherimangono macome la storia insegna, a seguire a ruota.In queste settimane ho sentito molti pareri, miriade di opinioni tutte quante valide e discutibili.Che questo campionato non sia “normale” non c’è dubbio, che sia “atipico” è ovvio ma che sia “irregolare” quello no.La situazione è stata improvvisa, epocale e tragica e sicuramente di difficile gestione. SLo spettacolo sarà diverso, non sarà al solito livello.La palla viaggerà più lenta e la concentrazione potrebbe venire a mancare più spesso.. Sarà più complicato per tutti ma alla fine forse anche più bello.Quando la palla tornerà a rotolare sul campo le squadre ci metteranno il cuore e i tifosi si immergeranno di nuovo nelle gioie e nei dolori della propria fede calcistica.Quanto questa sosta e le condizioni particolari potranno influire sulla lotta scudetto e quanto le carte potranno essere rimescolate?Conte sa che il gap tra la sua squadra e la Juve è ancora alto, sa che la Lazio sta facendo da anni progressi spaventosi e a differenza di Juve e Inter non dovrà preparare le coppe ad agosto.Ma l’allenatore leccese ha nel suo animo lo spirito guerriero. Vuole vincere e sa che questa sosta forzata potrà essere un buon alleato per una sua possibile rimonta.. L’attaccante argentino è al centro delle voci di mercato da mesi e già prima dello stop per Covid aveva palesato problemi di concentrazione. Il Barca pressa e inevitabilmente può condizionare il rendimento di un giocatore.Un problema da non sottovalutare nelle residue speranze per la corsa scudetto e per la lotta per un piazzamento Champions.