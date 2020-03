L'Inter ha tuonato con rabbia per la decisione della Lega di rinviare la sfida con la Juventus e le altre quattro partite di Serie A della giornata in corso. L'ad nerazzurro, Beppe Marotta, ha chiesto e ottenuto per oggi un consiglio di Lega straordinario in conference call per chiarire la questione legata alle date dei recuperi e al calendario durissimo per il mese di maggio nei confronti dell'Inter, neanche sicura della data in cui potrà giocare l'altro match rinviato, quello con la Sampdoria.



Ma come racconta La Gazzetta dello Sport, per Juventus-Inter è nato subito un nuovo giallo sulla data del 13 maggio. Che ha una postilla, non detta, non scritta, neanche sussurrata. Se Inter e Juve uscissero dalle competizioni europee, e ci si augura naturalmente il contrario, la partita potrebbe essere anticipata. Discorso che dovrebbe a maggior ragione riguardare le altre quattro partite. Dunque, il 13 maggio è considerabile come una sorta di data limite per i due club. La Juventus ha scelto di non commentare la questione al momento, su indicazione di Andrea Agnelli che si era già espresso in settimana: "In questo momento la priorità per il Paese è la tutela della salute pubblica. Organizzare questa gara in uno stadio diverso dal nostro è complicato, anche se dispiace giocare a porte chiuse", diceva a Radio 24 il presidente bianconero.