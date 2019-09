Ci sono strategie che cambiano un ciclo.; sì, perché quel reparto incide tanto nel rendimento della squadra, Antonio Conte valorizza al meglio ogni pedina e si è ritrovato tre giocatori di massimo livello a disposizione. La convinzione di tutti è di avere tra le mani, la soddisfazione massima per il club nerazzurro è quella di aver costruito un reparto simile con costi davvero bassi. Strategia vincente, appunto.- La regia di queste operazioni porta la firma di, ultimo in ordine di tempo per la difesa: voluto fortemente a parametro zero, strappato alla concorrenza di tanti top club e diventato subito determinante, il suo primo derby di Milano è stato sontuoso. Un acquisto tutt'altro che semplice dove muoversi al momento giusto è stato decisivo.in questo senso: prendere l'olandese a zero un anno e mezzo fa è significato attivarsi con abilità, Ausilio stravedeva per lui da tempo e non a caso adesso de Vrij è il perno della difesa di Conte, con un valore di mercato che volendo consentirebbe un'enorme plusvalenza (ma non c'è alcuna intenzione di venderlo). Una vera svolta nella scelta di andare a prendere giocatori a scadenza di contratto attivandosi nel modo giusto e senza commissioni eccessive bensì adeguate,. Come quella degli ottimi rapporti con altri club, vedi, preso dalla Sampdoria in un'operazione con Caprari che si è rivelata perfetta. Conte se li coccola, l'Inter ha impostato la sua rifondazione sulla difesa. Premio a una strategia sui parametri zero e non solo che continuerà.