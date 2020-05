Negli ultimi giorni sono arrivate dichiarazioni sempre più positive da parte diche ha ribadito a più riprese che la scelta di arrivareè stata fatta tutt’altro che a cuor leggero, ma con un obiettivo ben chiaro in mente: vincere. Il centrocampista danese è stato l’ultimo grande colpo del nostro campionato.e, anche per questo, le stesse dichiarazioni positive stridono un po’ con i progetti presenti e futuri attorno a lui.In particolare sono state. Prima ha ribadito che: “Ho detto che c’era una maggiore possibilità di vincere qualcosa qui rispetto al Tottenham. L'alto numero di squadre inglesi forti rende solo più difficile vincere in Inghilterra:”. Poi si è soffermato sul suo ruolo in campo: “Devo lasciare l’Inter? No, voglio giocare con più continuità.”. Stridono perché in realtà dal suo arrivo in Italia Eriksen non solo ha trovato grosse, ma non è neanche mai riuscito a dimostrare di poter essere decisivo in nerazzurro. Figurarsi vincere.: “Sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Qui è tutto diverso: mi dovevo inserire in un gruppo già formato, imparare una nuova lingua e un nuovo stile di gioco”. E proprio da questo passa il suo futuro.nel suo modulo. Integrare un talento come lui (e con il suo ingaggio) è fondamentale, ma Conte usa schemi tattici e posizionamenti in campo ben definiti e. Eriksen vuole più spazio e tutti in casa Inter sono vogliosi di poterglielo garantire, ma se questo non avverrà cosa potrà accadere sul mercato? L’Inter ha una rosa ampia e tanti obiettivi futuri riguardano proprio il reparto di centrocampo.