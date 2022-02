IL TABELLINO

, dopo aver perso in casa contro il Sassuolo.. E a poco serve sottolineare i meriti del Genoa in evidente ripresa, come dimostra il suo quinto pareggio consecutivo, perché la differenza di valori rimane, anche se in campo non si è vista., come dimostrano i due punti (contro il Napoli e il Genoa) ottenuti nelle ultime quattro partite, senza dimenticare che l’ultima vittoria contro il Venezia arrivò soltanto in extremis. E allora, visto che il Milan fa di tutto per farsi raggiungere o superare,che domenica sera battendo la Lazio potrebbe scavalcare l’Inter e raggiungere la capolista.- Inzaghi rilanciain difesa ein regia, ma rinuncia a schierare tutti i titolarissimi perché nel terzetto arretrato, fermo restandoal centro,sostituisce Skriniar, mentre in attacco. Ritrovata la cosiddetta formazione-tipo, il tecnico nerazzurro però non ritrova la migliore Inter, che concede troppe occasioni al Genoa in un primo tempo sorprendentemente equilibrato,. Stavolta il problema non è l’approccio sbagliato, fatale nell’ultima partita casalinga persa contro il Sassuolo, ma ile l’imprecisione sotto porta.L’Inter cerca di imporre la propria superiorità, grazie soprattutto alle accelerazioni disulla sinistra anche se rimane la sensazione di una squadra che offre più fumo che arrosto,. E così nel classico ribaltamento di fronte è ancora la squadra rossoblù a sfiorare il vantaggio, con una, con un intervento decisivo. I campioni d’Italia sembrano avere smarrito la migliore condizione in troppi elementi, da Brozovic a Barella, ma soprattutto non riescono più a sfruttare la velocità di Sanchez e le sponde di Dzeko.- Il secondo tempo sembra la naturale prosecuzione del primo, perché il Genoa molto ben organizzato in mezzo al campo,. L’Inter allora prova a sfruttare le fasce con Dumfries e Perisic, ma al momento del dunque manca sempre la deviazione vincente di Sanchez e Dzeko.. Sempre troppo poco, comunque, per un’Inter priva di idee che Inzaghi stranamente non cambia. Blessin, invece, a parte gli infortuni di Maksimovic e Cambiaso suo provvisorio sostituto, si affida alla freschezza di Calafiori e Kallon al posto di Yeboah, deludente compagno d’attacco di Portanova., rilanciato al suo posto per gli ultimi 20’. L’argentino entra bene in partita sfiorando il gol del successo, ma il suo gran tiro viene alzato sopra la traversa da Sirigu con il primo intervento difficile della ripresa. Vecino e Dimarco per Barella e Perisic i penultimi cambi di Inzaghi, mentre Blessin inserisce Amiri e Rovella per Gudmunson e Portanova.. I nerazzurri non segnano nemmeno nei 5’ di recupero e tornano a casa con un pareggio che serve soltanto al Milan, ancora in testa da solo con la speranza di fare un altro dispetto all’Inter martedì, nella semifinale d’andata di coppa Italia.Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic (8’ st Cambiaso; 16’ st Calafiori), Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson (38’ st Rovella), Melegoni, Portanova (38’ st Amiri); Yeboah (16’ st Kallon). All: A. Blessin.Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio (42’ st Caicedo), De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella (38’ st Vecino), Brozovic, Calhanoglu (28’ st Vidal), Perisic (38’ st Di Marco); Dzeko, Sanchez (28’ st Martinez). All. S. Inzaghi.Arbitri: D. Chiffi di Padova. Assistenti: Prenna – Vecchi. IV uomo: Colombo. Var: P.S. Mazzoleni. Avar: TolfoAmmoniti: 9’ st Perisic (I), 27’ st Blessin (all. G), 29’ st Ostigard (G),Recupero: 0’ pt; 5’ st.Spettatori: 14.314.