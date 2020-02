. Come previsto, perché l'attaccante è stato al centro del mercato di gennaio pur avendo una limitazione importante a livello burocratico per pensare a una sua cessione., ecco perché pensare a un prestito ad altri club - come Spal o Cagliari - è diventato tecnicamente impossibile nella finestra di mercato di gennaio. Un passaggio determinante che ha bloccato il discorso Pinamonti in uscita.- Così presto Pinamonti diventerà formalmente un giocatore del Genoa per, questa la cifra pattuita dalla scorsa estate tra le due società. L'Inter farà cassa e il Genoa non ha potuto privarsi di Andrea, cosa che non è affatto dispiaciuta a Davide Nicola che non a caso l'ha rilanciato da titolare contro l'Atalanta, pure con ottimi risultati.. Intanto, Andrea dovrà riconquistare la fiducia del Genoa e ha già promesso di riprendersi gol, posto da titolare e impressioni positive da parte di tutti. "Per me è l'attaccante del futuro", aveva detto Roberto Mancini solo qualche mese fa. Ora è il momento di dimostrarlo, con l'Inter che fa cassa ma lo tiene sempre d'occhio per il futuro prossimo.