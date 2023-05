Non che non fosse arcinoto, ma stamani Beppe Marotta, ad dell', ha ribadito a Radio Rai quale sia la situazione di Romelu: il belga è del Chelsea e altornerà formalmente al termine della stagione, ma la sua vita in nerazzurro non è ancora conclusa. Non sicuramente, per lo meno.. Questi sono aspetti fondamentali, questa sua voglia di stare con noi. Ma è in prestito fino al 30 giugno. Rientrerà al Chelsea e non sappiamo cosa succederà a livello tecnico in quel club.". E' evidente che l'impennata nel rendimento di Big Rom ha cambiato l'orizzonte lato società, ora interessata quantomeno ad esplorare i margini di un. Sì, ma quanto possibile?Il problema, per l'Inter, potrebbe risiedere nel fatto che, nella quale la guida tecnica sarà affidata a Mauricio. E la punta, in teoria, è, di rientro a partire dal 30 giugno ma, sponda nerazzurra. Da qui, probabilmente, i dubbi del Chelsea, che sta lasciando tracce su varie piste che portano ad attaccanti di portata europea. Come, il bomber dello scudetto del Napoli pronto a cederlo a peso d'oro al miglior offerente, oppure anche, che ultimamente sta vedendo in rialzo le proprie medie realizzative e potrebbe rientrare nella lista dei sacrificati della Juventus in caso di mancato accesso alla prossima Champions League.Eppure i tifosi del Chelsea, una volta ventilata la possibilità relativa a Vlahovic, hanno avuto subito le idee chiare:, si trova su Twitter con riferimento al fallimento del Pipita quando ha vestito la maglia dei londinesi. Insomma, se va via (di nuovo) Lukaku il popolo Blues accetterà solo il meglio del meglio in circolazione. Mentre, il giocatore più prolifico in Serie A da inizio aprile a questa parte con 6 gol al pari dell'amico Lautaro,