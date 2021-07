L'erede di Achraf Hakimi è la priorità di mercato dell'Inter. Chiusa ufficialmente ieri la cessione al PSG del laterale marocchino oggi il club nerazzurro sta lavorando alacremente per regalare a Simone Inzaghi il suo sostituto. E il nome più caldo per cui l'Inter è pronto a chiudere è Hector Bellerin per cui l'Arsenal ha aperto a un prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a 20 milioni.