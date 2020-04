Il coronaviurs cambierà il mercato delle big, anche quello dell'Inter. Le difficoltà economiche porteranno a scelte fino a qualche tempo fa quasi impensabili. E' il caso, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, dell'Inter, che sta pensando a un clamoroso doppio ritorno, quello di Ivan Perisic e Radja Nainggolan. Alla base dell'apertura ragioni di cassa: niente più “regali” o prestiti economicamente di poco conto per le casse della società. Zhang vuole svendere, chi vuole tenere il croato, il belga e Mauro Icardi deve pagare quanto pattuito.



ICARDI NO - Conte, in assenza di altre offerte adeguate, non avrebbe problemi a riaccogliere in rosa giocatori che da lontano hanno nel frattempo potuto valutare metodi e onestà intellettuale della guida tecnica nerazzurra: gioca chi merita, senza gerarchie particolari e senza tenere conto di antiche scorie; situazione ideale per chi è convinto e vuole dimostrare sul campo di essere ancora un campione. Apertura quindi a Nainggolan e Perisic, non a Icardi, almeno per il momento. Per l'ex capitano è difficile sanare la rottura con la società.