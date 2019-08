Tutto esaurito, che ormai è di prassi. Più entusiasmo del solito, perché è arrivato Conte, insieme a tante facce nuove; perché i volti stanchi e tesi della scorsa stagione, quelli di Icardi, Perisic, Nainggolan, sono spariti dalla circolazione; perché c'è un nuovo numero 9 che fa sognare. Del resto, i gol dovrà farli lui. Romelu Lukaku è pronto a debuttare a San Siro: domani contro il Lecce, salvo sorprese, in attacco ci sarà il belga, acquisto più caro della storia dell'Inter.



Per un pubblico che sogna grandi traguardi, c'è un giocatore che sogna un grande debutto: per un attaccante, non c'è miglior biglietto da visita che presentarsi sbloccandosi davanti al proprio nuovo pubblico. E la storia nerazzurra è piena di esempi positivi in questo senso: da Vieri a Kallon, passando anche per Osvaldo e per un acquisto della scorsa stagione, che attaccante non è ma che i gol li fa. La Classifica di CM di questa settimana è dedicata agli esordi da sogno, a San Siro, in casa Inter. E se Lukaku inizia come Vieri...