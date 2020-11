L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna indietro nel tempo a una dichiarazione del tecnico dell'Inter, Antonio Conte, che in passato aveva indicato il percorso da seguire. Una strada che l'Inter aveva intrapreso e che adesso sembra aver smarrito.



“Non dobbiamo essere scintilla, dobbiamo diventare dinamite» diceva Antonio Conte ormai 15 mesi fa. Il punto è che l’Inter per lunghi tratti dello scorso campionato in dinamite si era effettivamente trasformata. Si può fare il percorso inverso? La risposta è sì. L’Inter di oggi va a fiammate. Si contraddice, fa e disfa: non segnava così tanto in campionato da 23 stagioni e non subiva tante reti da nove. È un percorso poco godibile, pure per un Conte che aveva dichiarato di volerselo gustare”.