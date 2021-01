L'anno e mezzo di lavoro con Antonio Conte hanno portato l'Inter a diventare una macchina da gol. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come in Europa una sola squadra abbia fatto meglio dei nerazzurri.



“È la consapevolezza frutto di un anno e mezzo di lavoro con Conte, certo. Che ha portato a questi numeri: in Europa, nei cinque maggiori campionati, solo il Bayern ha segnato più dei nerazzurri. La macchina da gol messa su da Antonio sa esaltarsi meglio e più del Liverpool, di Real Madrid e Barcellona o del Psg, giusto per citare i reparti offensivi di riferimento dei vari tornei”.