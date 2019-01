La convinzione è di aver fatto un grande colpo. Perché Matteo Politano sta incantando da quando è arrivato all'Inter, sorpresa di questa stagione: segna, fa segnare, mostra una continuità impressionante sulla fascia a differenza del collega Perisic. Insomma, Politano si è preso l'Inter nonostante sembrasse un jolly del mercato estivo e non una colonna portante della squadra costruita per Spalletti: operazione perfetta che verrà completata nella prossima estate con il riscatto dell'esterno, decisione ormai già presa dalla dirigenza nerazzurra.



LE CIFRE E MAROTTA - L'affare è stato impostato, studiato e portato avanti da Piero Ausilio, il ds dell'Inter che ha il grande merito di aver creduto in Politano insistendo con l'agente Davide Lippi perché le offerte non mancavano, anzi. E adesso c'è l'ok anche di Beppe Marotta all'acquisto di Matteo: i rapporti con il Sassuolo sono buonissimi, Marotta e Carnevali sono amici e fanno affari da anni, dopo i 5 milioni di prestito oneroso l'Inter verserà in più rate i 20 milioni del riscatto pattuiti nell'estate scorsa. E si assicurerà Politano, un riscatto già sicuro che non diventerà un altro "caso Cancelo" aspettando le decisioni su Vrsaljko e Keita Baldé, entrambi in prestito con diritto di riscatto.