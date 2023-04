Bello tornare dopo tanti anni a San Siro. Bella vittoria, grazie Fiorentina pic.twitter.com/djRRhnwxxk — Matteo Renzi (@matteorenzi) April 1, 2023

è stata l’occasione per i viola di tornare a vincere adopo un lungo digiuno. La squadra di Italiano ha trionfato grazie adavanti a tanti ospiti d'eccezione. Oltre ad, sugli spalti del Meazza era presente anche Matteo, leader di Italia Viva e grande tifoso viola.L'ex premier si è goduto la vittoria della sua squadra ed è, come riportato da Sky Sport, anche andato negli spogliatoi per complimentarsi con la truppa di. Renzi ha poi anche esultato su Twitter con questo messaggio: "Bello tornare dopo tanti anni a San Siro. Bella vittoria, grazie Fiorentina".