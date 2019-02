È bastato un post su twitter a spaccare ancora una volta in due la tifoseria. Il club nerazzurro non sta attraversando un periodo positivo di forma e a complicare la gestione della rosa ci ha pensato anche il mercato in cui è stata manifestata la volontà, soprattutto da parte di, di lasciare la squadra. L'esterno croato compie oggi gli anni e l'Inter ha voluto dedicargli un post di auguri.Un post chefra chi è rimasto deluso da Perisic, che lo chiama "infame" e che vorrebbe spedirlo in Primavera, a chi invece chiede e spera che sia reintegrato il prima possibile in rosa perchè a Spalletti serve come il pane. Chi ci perde? Probabilmente l'Inter, ancora una volta.