In un colpo solo (3-2 all’Atalanta come nella gara di andata),(al momento un punto sopra la Lazio), incassa la certezza più che aritmetica di disputare la, a prescindere dal Manchester City e verifica quella che potrebbe essere la. Contro la squadra di Gasperini, uno dei due possibili titolari in panchina, era, entrato a otto minuti dalla fine al posto di D’Ambrosio. L’altro erache ha sostiutuito Lukaku negli ultimi dieci minuti. Il terzo, Mkhitaryan, infortunato, era in tribuna con la speranza, per nulla segreta, di recuperare di qui al 10 giugno. Detto che assai difficilmente, l’armeno sarà titolare in Turchia,. Meno ancora dopo quello che il belga è riuscito a produrre (un gol e l’avvio dell’azione del terzo gol) in una partita che l’Inter ha cominciato a ritmi altissimi e che, dopo nemmeno otto minuti, poteva essere sul 3-0 (gol annullato a Calhanoglu).Già in mattinata, durante una trasmissione televisiva a Sky, avevo detto che, secondo me, Simonestava pensando a Lukaku da affiancare a Lautaro. Come avevo previsto, che. E così è stato. Lukaku, non solo ha giocato dal primo minuto, ma dopo appena quaranta secondi è andato in gol con unaA crearla era stato lo stesso movimento dell’attaccante che, appoggiata palla a Lautaro, è scattato in mezzo a due centrali avversari per presentarsi solo davanti a Sportiello, eluso facilmente in uscita.. E se è vero che, nella ripresa, ha perso qualche pallone di troppo, è altrettanto vero che da un suo sapiente movimento, corredato da, è nato il terzo gol, quello realizzato da Lautaro Martinez, su assist di grandissima generosità del croato. Insomma quando l’Inter ha sprigionato calcio di grande qualità, attaccando la profondità, Lukaku è stato sempre protagonista nel, determinare lo spazio per sè e per gli altri. Perciò, a mio giudizio,Resta da capire sesarà, come io penso, della finale. Può essere che in questa fase abbia avuto bisogno di rifiatare. Può essere che debba recuperare una condizione più brillante. Fatto sta che io, come qualcuno ipotizza. L’Inter ha ottenuto sia la vittoria che voleva per blindare la classifica, sia la risposta che si aspettava per guardare alla finale di Champions con ottimismo. La squadra sta bene fisicamente e mentalmente, sa come deve giocare, ha imparato a gestire le due fasi in maniera collettiva, è serena nei rapporti interni e in quelli con l’allenatore.(dopo Lukaku, ha segnato, a sèguito di un’azione corale cominciata da Lautaro e proseguita con due tiri respinti di Dimarco) e,Dalla metà del primo tempo, i bergamaschi sono cresciuti e, prima, hanno avvicinato il gol con Hojlund e Koopmeiners (bravo Onana in entrambe le circostanze), poi ci sono arrivati grazie alla zampata di Pasalic da calcio d’angolo, in cui Scalvini, sempre pericoloso negli inserimenti aerei, ha toccato ben due volte la palla in area (prima di testa e poi di piede).Il gol della sicurezza, arrivato ad un quarto d’ora dalla fine, avrebbe potuto segnarlo quasi subito(prodezza di Sportiello su tiro da lontano). I cambi (Lookman per Pasalic, Muriel per Ederson e Gosens per Dimarco) non hanno determinato inversioni di tendenza con l’Inter meno dominante, ma comunque padrona della partita. Solo al 91’, un tiro di, respinto dalla barriera, è stato ripreso dal colombiano che lo ha sparato in porta, la palla ha sbattuto sulla traversa e poi sul braccio di Onana che ha fatto autorete. Ci sarebbe stata l’ultimissima occasione per l’Atalanta centrare il pari se Muriel, dalla bandierina, non avesse vanificato l’assalto di tutti i suoi compagni (in area c’era anche Sportiello) con un tiro balordo anzichè con un cross insidioso.. A San Siro tornerà nel prossimo campionato, a meno che la notte del 10 giugno, non ci sia qualcosa da fasteggiare come accadde tredici anni fa.